Україна відкрила Генеральне консульство у канадському Едмонтоні

В Едмонтоні – столиці канадської провінції Альберта – відкрили Генеральне консульство України. В урочистостях взяв участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає Урядовий портал.

“Це знакова подія, - заявив Павло Клімкін після церемонії перерізання стрічки. – Цим самим Україна визнає особливу роль, яку відіграла українська громада на Заході Канади, а також відкриває двері для торговельних та інвестиційних контактів”.

Після церемонії відкриття установи Павло Клімкін особисто привітав першого відвідувача Генконсульства – дворічного Данилка, - якому оформили документ про набуття громадянства України.

У провінції Альберта проживає понад 350 тисяч канадців українського походження. Новоутворене Генеральне консульство обслуговуватиме інші провінції Західної Канади – Саскатчеван, Британську Колумбію, а також Юкон та Північно-Західні Території.

“Це прагматичне рішення: воно спирається на географію і на могутній бізнес-потенціал, який є в Альберті, - пояснює Посол України у Канаді Андрій Шевченко. – Але це й емоційне рішення: ми повертаємо борг перед українцями Прерій, які поколіннями будували Канаду, зберігаючи мрію про незалежну Україну”.

Генеральне консульство в Едмонтоні стало першим, яке Україна відкрила після початку російської агресії. До цього часу в Канаді працювали українське Посольство в Оттаві та Консульство в Торонто.