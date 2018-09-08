Українка Костевич здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Південній Кореї

Українка Олена Костевич здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Південній Кореї.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що українка перемогла у змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

На фінальному етапі Костевич перемогла росіянку Віталіну Бацарашкіну, для цього українці знадобилася додаткова серія.

Окрім золотої медалі чемпіонату світу, Костевич також здобула ліцензію на Олімпійські ігри - 2020 у Японії, повідомляється на сторінці спільноти "Новини кульової стрільби" у Facebook.