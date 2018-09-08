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Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

Українка Костевич здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Південній Кореї

8 вересня, 2018 - 12:44
Фото: issf-sports.org

 Українка Олена Костевич здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Південній Кореї.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що українка перемогла у змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

 На фінальному етапі Костевич перемогла росіянку Віталіну Бацарашкіну, для цього українці знадобилася додаткова серія.

Окрім золотої медалі чемпіонату світу, Костевич також здобула ліцензію на Олімпійські ігри - 2020 у Японії, повідомляється на сторінці спільноти "Новини кульової стрільби" у Facebook.

Джерело: День

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