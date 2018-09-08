Українські комп'ютерні стартапи ніхто не зупинить, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступає за стимулюючі заходи для створення бізнес-інкубаторів, в тому числі в сфері створення IT-продукту.

"Безумовно, ми будемо робити стимулюючі позиції і щодо оподаткування, і щодо створення бізнес-інкубаторів, в тому числі для IT-бізнесу", - сказав Порошенко під час спілкування з молоддю в рамках поїздки до Вінниці в суботу, 8 вересня.

Він наголосив, що бізнес-інкубатор - це не тільки виробництво холодильників або іншої техніки - це виробництво IT-бізнесу.

"І якщо тут будуть кабінети, комп'ютери, доступ до мереж, я думаю, що той, хто хоче, його не зупинити. І впевнений, що наші комп'ютерні стартапи ніхто не зупинить", - сказав президент.

Порошенко нагадав, що коли він тільки став президентом, у нього в кабінеті не було навіть комп'ютера "з міркувань безпеки", а зараз уряд переходить до електронного уряду, до електронної системи держзакупівель ПроЗорро, до електронних декларацій.

"І там потрібен ваш труд" - сказав президент.

"А якщо є конкретні кроки щодо державної підтримки - я відкритий до цього, і ми рішуче будемо робити ці зміни", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше у травні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що українська IT-індустрія займає третє місце за обсягами валютної виручки та у найближчі 5-7 років може подвоїти свої доходи і досягти показників в 8,4 млрд доларів.