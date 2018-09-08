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Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

В іракській Басрі обстріляли аеропорт, протестувальники підпалили консульство Ірану

8 вересня, 2018 - 18:13
Фото Sindh Post

На півдні Іраку в місті Басра у ніч проти суботи, 6 вересня, у сутичках між протестувальниками та правоохоронцями загинуло троє людей. Також 50 осіб зазнали поранення, пише AFP.

Зазначається, що демонстранти підпалили консульство Ірану, яке захопили увечері 7 вересня. Крім того, вранці 8 вересня стало відомо про ракетний обстріл аеропорту в Басрі, на територію якого впало 4 ракети Катюша, але ця атака не позначилася на обслуговуванні рейсів.

Поліція після захоплення консульства Ірану, щоб розігнати багатотисячний натовп, відкрила вогонь.

На сьогодні призначено кризове засідання парламенту за участю прем'єра Іраку Хайдера аль-Абаді.

Нагадаємо, 6 вересня в іракському місті Басра під час зіткнень протестувальників з іракськими силами безпеки загинуло 7 осіб

Заворушення спалахнули через значне погіршення соціальних умов, перебоїв з подачею води і електрики, корупції та безробіття.

 

Джерело: День

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