В результаті кібератаки хакери отримали доступ до особистих даних клієнтів авіакомпанії British Airways

Авіакомпанія British Airways заявила, що особисті та фінансові дані клієнтів, що здійснювали замовлення з 21 серпня по 5 вересня, були вкрадені хакерами в результаті масштабної кібератаки.

Про це повідомляє AFP.

В результаті злочинної кіберактивності були вкрадені дані 380 тисяч клієнтів.

«Ми в терміновому порядку розслідуємо крадіжку даних клієнтів з нашого сайту та мобільного додатку. У вкрадених даних не міститься інформація про поїздки чи паспорти», – йдеться у заяві компанії.

«Особиста та фінансова інформація клієнтів, які здійснювали замовлення на нашому веб-сайті та через мобільний додаток були скомпрометовані», – зазначається у повідомленні.

Компанія повідомила, що роботу сайту наразі налагоджено.

British Airways радить усім, хто вважає, що їх дані було вкрадено звернутись до свого банку та слідувати їх рекомендаціям. Що стосується компенсації, авіаперевізник сказав, що зв’яжеться із клієнтами та «вирішуватиме претензії на індивідуальній основі».

В компанії запевняють, що зараз користувачі можуть знову реєструватись онлайн оскільки проблему вже вирішено.