Вінниця відзначає свій 655-й День народження (фоторепортаж)

Дощ не зіпсував святкового настрою вінничанам, які зібралися сьогодні у центрі міста, щоб відзначити ювілейний 655-й День народження Вінниці. На святкування завітали представники іноземних делегацій та міст-побратимів. Традиційно офіційну частину свята відкривали перші особи держави – Президент України Петро Порошенко та Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава держави у свій промові нагадав, що сьогодні Дні міста, окрім Вінниці, відзначають Дніпро, Миколаїв, Луцьк, Житомир та окупований Луганськ.

«Хочу з Вінниці привітати інші міста України, які святкують сьогодні свої дні міста. Ми вітаємо тебе, Дніпро. Ми вітаємо тебе, Миколаїв. Ми вітаємо тебе, Луцьк. Ми вітаємо тебе, Житомир… Але окремо я хочу привітати Луганськ, який знаходиться зараз на окупованій території. І я хочу сказати, що ми зробимо все можливе – і нехай нас почують луганчани – для того, щоб ми повернули святкування Дня українського міста Луганськ разом з українським суверенітетом і разом з українським прапором», – сказав Глава держави. Додавши, що сьогодні для нього і його родини особлива дата – 34 роки тому саме у цій день він та його дружина Марина Порошенко одружилися. Вінничани посали вигукувати «Гірко» і Порошенко поцілував дружину просто на сцені, чим зірвав аплодисменти.

Після завершення офіційної частини, запрацювали всі локації. Однією з найцікавіших стала виставка символів місцевого самоврядування, що здавна надавались місту разом із Магдебурським правом, – це клейноди міського голови: коллар – геральдичний нагрудний знак, ключ від міста, який уособлює історичну спадщину та колорит Вінниці, а також церемоніальна печатка.

«Цього року Вінниця відзначає три визначних ювілеї: 655 років з часу заснування міста, 380 років з моменту фактичного набуття магдебурзького права та 25 років з дня відновлення історичного герба Вінниці. Цим важливим історичним датам і присвячена виставка клейнод міського голови. Цього року до свята колекцію поповнила церемоніальна печатка, яку спеціально виготовили до Дня міста і під час урочистого відкриття передали секретарю Вінницької міськради Павлу Яблонському. Усі клейноди виготовлені ювелірами однієї з компаній міста. Також представлена художня стилізація ратуші, яка знаходилася на площі ринок, нині це території нинішньої будівлі «Укртелекому». В подальшому міські клейноди займуть почесне місце серед експонатів майбутнього Музею історії Вінниці», – розповідає заступник директора Центру історії Вінниці Олеся Коваль.

Після завершення урочистої церемонії запрацювали святкові майданчики. Поціновувачі класичної музики мали можливість долучитися до Фестивалю симфонічних оркестрів України, який проходив на Майдані незалежності. Для вінничан виступали народна артистка України Ольга Чубарева та народний артист України Анатолій Кочерга. Також всі бажаючі могли насолодитися виступами симфонічного оркестру Вінницької філармонії імені Леонтовича та симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії імені Гнатюка. У рамках фестивалю свою творчість продемонструє симфонічний оркестр Хмельницької області філармонії.

Вулиця Соборна була присвячена історичному минулому міста. Тут розташувався табір городових козаків, де гості могли постріляти з мушкетів та взяти участь у боях на шаблях. Для шанувальників середньовічної доби влаштували лицарські бої. А городянам, які люблять «золотий період» Вінниці, запропонували повернутися на сто років назад, у Вінниці, де на вулицях роздають газети, чистять взуття, а панянки з жіночої гімназії демонструють свої манери. Традиційно вздовж вулиці діяло чимало фотозон. Біля фонтану «Мушля» встановили величезний торт, який слугував фотоінсталяцією. Також вперше до Дня міста розмістили велику книгу побажань, у якій усі городяни та гості міста мали можливість висловити свої привітання Вінниці.

Біля Музею транспорту влаштували «Весільний бум», відбувалося дефіле у весільному та вечірньому одязі від різних салонів та ательє міста. Івент-агенції ділилися досвідом в організації та оформленні весільної церемонії. Але найцікавішим стало те, що просто у центрі міста можна було одружитися. Цим шансом скористалися дві пари. Перші молодята Ольга та Іван Романюки кажуть, що коли дізналися про можливість одружитися у центрі міста та ще й у День Вінниці, то одразу погодилися

«Це не звичайна церемонія. Нашими гостями стали всі вінничани, – розповідає Ольга. – Ідея моя, Ваня її одразу підтримав, бо що може бути краще взяти шлюб у серці міста, на головній вулиці, у День Вінниці. Це спогади на все життя».

Тим часом на майдані Небесної Сотні була представлена виставка реалізованих проектів з благоустрою міста та презентація продукції підприємств Вінниччини. На площі Європейській діяв родинний фестиваль за участі талановитих родин, дітей та молоді, а також зіркових вінничан.