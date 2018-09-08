Якщо ми будемо молитися і боротися, то Томос в Україні буде раніше, ніж будь-хто очікує, - Порошенко

Якщо ми будемо молитися і боротися, то Томос і Єдина Православна Помісна Церква в Україні буде раніше, ніж будь-хто очікує. Про це заявив президент Петро Порошенко в ефірі житомирського телеканалу "СК1", передає прес-служба АП.

"Якщо ми будемо молитися і боротися, то Томос і Єдина Православна Помісна Церква в Україні буде раніше, ніж будь-хто очікує", - сказав Глава держави.

При цьому він додав: "Як і у випадку з НАТО та Європейським Союзом, ми не будемо питати дозволу ні у Путіна, ні у Кирила, як нам молитися, в які храми ходити, куди нам рухатися і як нам жити".

З його слів, "ми не перетворюємо жодну з церков на Українську Помісну".

"Ми створюємо, а точніше відновлюємо через 300 років Українську Помісну Православну Церкву, бо це є одним з основних атрибутів незалежної держави", - зазначив Глава держави.

Він зауважив, що це повністю відповідає православним канонам.

Як повідомлялося, Вселенський Патріарх Варфоломій І призначив до Києва двох Екзархів в рамках підготовки до надання автокефалії Українській Церкві.

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