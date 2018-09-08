Євросоюз: Анонсовані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям

Європейський союз вважає, що анонсовані окупаційною адміністрацію "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям. Про це йдеться у спеціальній заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич, передає "ЄП".

Речниця наголосила, Європейський союз повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, наполягаючи на тому, що Донецька та Луганська області є територіями України, а також підкреслила важливість дотримання положень Мінських домовленостей для досягнення миру.

"В цьому контексті, проголошення так званих "виборів", які будуть проведені в так званих "ЛНР" та "ДНР" 11 листопада, суперечить і букві, і духу Мінських угод, у яких передбачені окремі положення щодо організації місцевих виборів у цьому регіоні", - завила офіційна представниця ЄС, наголосивши, що йдеться про псевдовибори (у заяві слово "вибори" подане в лапках).

Вона також закликала відмовитися від цього наміру.

"Всіх кроків, які можуть перешкоджати просуванню виконання Мінських угод потрібно уникати", - заявила вона.

Речниця ЄС також заявила, що для вирішення цієї проблеми має докласти зусиль РФ: "Ми очікуємо, що Росія в особливості має застосувати свій вплив на сепаратистів з цього питання".

Раніше у МЗС України відреагували на намір окупаційної адміністрації РФ провести "вибори" у так званих "Л/ДНР" - дипломатичне відомство наголосило, що такі дії Кремля грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей.

"У разі проведення фейкових "позачергових виборів" їхні результати будуть юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою", - наголосили в МЗС.