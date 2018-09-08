За добу в районі проведення ООС окупанти 32 рази відкривали вогонь, загинув один військовий

Упродовж минулої доби, 7 вересня, ситуація в районі проведення операції продовжувала загострюватися, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське вночі ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил з артилерії калібру 152 мм, а вже увечері відкривав вогонь по опорному пункту в районі Світлодарської дуги з міномету калібру 120 мм.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби було знищено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Не зважаючи на оголошене з 29 серпня 2018 року “шкільне” перемир’я, протягом доби 7 вересня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, а також стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети, зазначають у штабі Операції об’єднаних сил на офіційній сторінці у Facebook.

У напрямку Кримського збройні формування РФ застосували гаубиці калібру 152 мм, заборонені Мінськими угодами, витративши при цьому 10 снарядів. У напрямку Світлодарська бойовики здійснили 2 постріли із 120 мм міномета.

Зазначається, що відповідно до звіту СММ ОБСЄ, опублікованому 07.09.2018 року, на тимчасово окупованій території патрулями Місії в черговий раз зафіксовано важке озброєння збройних формувань Російської Федерації, яке розміщено з порушенням ліній відведення.