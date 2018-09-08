Людина не стає менше від того, що їй відрубають голову.
Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

Землетрус в Японії забрав життя вже 35 людей

8 вересня, 2018 - 17:54
Фото DTNext.in

У результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинуло вже 35 людей.  Про це повідомляє Channel NewsAsia, передає "Укрінформ".

"Кількість жертв сильного землетрусу, що спричинив зсуви на півночі Японії, зросла станом на суботу, 8 вересня, до 35 осіб", - йдеться у повідомленні.

Більшість загиблих – із невеликого містечка Ацума, де внаслідок землетрусу було зруйновано домівки жителів. Також як мінімум п'ятьох жителів міста вважають зниклими безвісти.

За даними влади острова Хоккайдо, понад 600 осіб дістали незначні травми. Приблизно 16 тисяч осіб евакуйовано.

Представник місцевого уряду розповів, що 40 тисяч рятувальників, 75 гелікоптерів та бульдозери було залучено до пошуків тих, хто вижив.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

РФ завдала до 60 авіаударів по сирійському Ідлібу, серед жертв є діти
В іракській Басрі обстріляли аеропорт, протестувальники підпалили консульство Ірану
Обама візьме участь у виборчій кампанії на підтримку кандидатів від Демократичної партії
У Британії запустили найбільшу в світі плавучу вітряну електростанцію
Екс-радника Трампа Пападопулоса засудили до 14 днів за гратами за неправдиві свідчення
Трамп закликав генпрокурора почати розслідування щодо критичної статті у "The New York Times"

Новини партнерів

Loading...