Землетрус в Японії забрав життя вже 35 людей

У результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинуло вже 35 людей. Про це повідомляє Channel NewsAsia, передає "Укрінформ".

"Кількість жертв сильного землетрусу, що спричинив зсуви на півночі Японії, зросла станом на суботу, 8 вересня, до 35 осіб", - йдеться у повідомленні.

Більшість загиблих – із невеликого містечка Ацума, де внаслідок землетрусу було зруйновано домівки жителів. Також як мінімум п'ятьох жителів міста вважають зниклими безвісти.

За даними влади острова Хоккайдо, понад 600 осіб дістали незначні травми. Приблизно 16 тисяч осіб евакуйовано.

Представник місцевого уряду розповів, що 40 тисяч рятувальників, 75 гелікоптерів та бульдозери було залучено до пошуків тих, хто вижив.