Журі 75-го Венеціанського кінофестивалю на чолі з Гільєрмо дель Торо закликало РФ звільнити Сенцова

Мексиканський режисер Гільєрмо Дель Торо і члени журі 75-го Венеціанського кінофестивалю закликали Росію звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Відповідну заяву було поширено 8 вересня, передає AFP.

Актриса Наомі Уоттс, актор і режисер Крістоф Вальц і інші члени журі фестивалю і зірки заявили, що Сенцов був поміщений у в'язницю і підданий тортурам... після суду, який явно не поважав право на захист".

Вони закликали Кремль негайно звільнити Сенцова, щоб уникнути його смерті.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він тримає голодування, вимагаючи звільнити з російських тюрем українських політв’язнів.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

28 серпня кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру висунув колишній президент Польщі, засновник профспілки «Солідарність» і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

Окрім того, Європейський парламент може номінувати Сенцова на премію “За свободу думки” Сахарова. Ця премія була заснована Європарламентом в 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод.

Крім того Лозниця підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше повідомлялося, що мер Парижа Анн Ідальго на наступній сесії міської ради запропонує присвоїти Сенцову звання почесного парижанина.

Повідомлялося також, що Сенцов знову відмовився від госпіталізації.

Сьогодні також закликав звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів у РФ міжнародний ПЕН-центр.