Жителі окупованого Армянська через екологічне лихо їдуть до материкової України

Жителі окупованого Армянська через отруйні викиди з заводу "Кримський титан" їдуть до материкової України. Про це повідомляє ТСН.

Так, тільки у ніч проти суботи, 8 вересня, на територію України з окупованого Криму через отруйні викиди прибули дві дівчини.

"Сьогодні було двоє з міста Армянська. Дві дівчини по 20 років. Вони вже на нашій території. Лікарі їх оглянули зараз ними займається наша швидка", - розповів директор департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко

Потерпілих від хімічного підприємства за спрощеною схемою пропустили через пункт пропуску "Каланчак" і доправили до Херсонської лікарні.

Скільки всього жителів окупованого Криму перетнули амінкордон із материковою Україною через викиди наразі не повідомляється.

Жителям Херсонської області, які мешкають недалеко від адмінмежі, роздадуть понад десять тисяч масок, аби захистити від отруйного повітря з Криму, якщо вітер знов змінить напрямок. Рятувальники збираються обробляти содовим розчином дороги в населених пунктах, які найближче розташовані до кримського заводу.

Також із семи сіл, що розташовані поблизу адмінмежі з окупованим Кримом, продовжують вивозити дітей.

Як повідомляє видання, до дитячого санаторію буквально один за одним заїздять автобуси. Дітей спочатку оглядають медики, аби виявити, чи немає серед них потерпілих від хімічного отруєння. П'ятьох вже відправили до лікарні.

"У двох виявлено ознаки, які можуть бути викликані чинником хімічного забруднення. Зразу кажу - загрози для життя немає", - повідомив директор департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

Корпуси санаторію довелося терміново розконсервувати, бо заклад вже закінчив сезон. Сюди терміново викликали медиків та кухарів – усім, хто прибув, організували триразове харчування.

"Дуже важко було кашляти, боліла голова. Дуже в горлі пекло, дуже сильно", - розповідає одна зі школярок, яких перевезли до санаторію.

Дітей та дорослих попередили - тільки-но вони відчують погіршення здоров’я, потрібно одразу звертатися до медиків, які тут чергуватимуть цілодобово.

Також, як повідомляють користувачі Twitter, на межі з Кримом ставлять намети для допомоги тим, хто покидає півострів після хімвикиду.

Админграница с Крымом.Работает только Чонгар.Очереди только на русских КПП,полная сетка народу.С украинской проходят быстро.Около 160 авто на выезд,на въезд еще больше.Базы таможни не работают.

Каланчак закрыт,но вечером пеших пускали.Ставят палатки для медпомощи покидающим Крым. pic.twitter.com/r19xnziDJs — Утомленный Парадами (@SouthUkr) September 8, 2018

Раніше повідомлялося, що кількість прикордонників, які звернулися за допомогою в лікарні через викиди заводу "Титан" в окупованому Криму, зросла до 61.

У МінТОТ заявили, що необхідності в евакуації населення з близьких до адмінмеж з окупованим Кримом районів Херсонської області немає, оскільки випадків отруєння в області не виявлено. Однак з метою профілактики та попередження можливих негативних наслідків для здоров'я дітей приблизно 2000 осіб пообіцяли відправити в Скадовськ, 700 із них вже там.

У ніч проти 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким вкрилися металеві предмети. Крім того, жителі скаржилися на першіння в горлі, висип і загальне нездужання. Окупаційна влада заявила, що забруднення повітря пов'язано з випарами вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року. У зв'язку з цим завод "Кримський" титан тимчасово зупинив свою роботу. З Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

Представники української влади розглядають декілька версій забруднення: влучення снарядів у відстійник відходів хімічного виробництва під час тренувань російських військових; викиди в атмосферу, які здійснює "Кримський Титан", в тому числі спричинені людським фактором чи корпоративним конфліктом, або ж солоними підземними водами, які використовуються для виробничих потреб заводу при дефіциті прісної води.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України у зв'язку з ситуацією із викидом отруйних речовин на півночі окупованого Криму збирається спрямувати звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї.