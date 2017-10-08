Ада Роговцева у Дніпрі підтримала акцію зі збору крові для військових

У дніпровській лікарні імені Мечникова в 17-й раз поспіль відбулася акція «Подаруй життя герою». До неї долучилися сотні людей: волонтери та досвідчені донори, студенти та майбутні поліцейські, щоб своєю краплинкою крові надати надію на видужання, врятувати чиєсь життя.

Про це у Facebook повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

«Вони за покликом серця віддають частку своєї душі, рятуючи героя. Сьогодні дніпровці — студенти, робітники, менеджери, керівники у довгих чергах, не жаліючись ні на що, чекали, коли вони зможуть поділитися своєю кров'ю. Дніпро справді місто патріотів, в якому люди справді цінують свободу й Україну», - написав головлікар.

Він звернув увагу, що серед донорів - Герой України, почесний донор-волонтер Володимир Ніколаєв, котрий сьогодні здав кров 726 раз.

Акцію «Подаруй життя герою» підтримала й народна артистка України Ада Роговцева.

«Горджуся тим, що я з усіма вами», - додав Риженко.

За словами заступника головного лікаря по наданню екстреної медичної допомоги в лікарні ім. Мечникова Олександра Толубаєва, перші донори почали приходити до лікарні Мечникова щe задовго до 8 години ранку.

Акція зі здачі крові відбулася з ініціативи головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка. Він зазначає, що тільки за цей рік до лікарні було доставлено понад 250 поранених солдатів і 6 мирних жителів.