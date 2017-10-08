Ердоган оголосив про початок "серйозної" спецоперації в провінції Ідліб

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про початок "серйозної" операції в провінції Ідліб на північному заході Сирії.

За словами турецького президента, метою операції є знищення ісламістського угруповання Фатах аш-Шам, раніше тісно пов'язаного з Аль-Каїдою, повідомляє DW.

Ердоган додав, що наразі операцію в Ідлібі проводить Вільна сирійська армія – помірковані сирійські повстанці, які користуються підтримкою Туреччини. Водночас президент додав, що турецькі військові ще не прибули до провінції.

Спостерігачі Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що на кордоні між Туреччиною і Сирією турецькі солдати прибрали частину огорожі, щоб пропустити військову техніку. Окрім того, за інформацією спостерігачів, наступ "Вільної сирійської армії" здійснюватиметься за підтримки російської авіації.