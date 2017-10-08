Фільм про Сенцова номінували на міжнародну премію Silver Eye-2017

Фільм про Олега Сенцова "Процес" російського режисера Аскольда Курова номінували на міжнародну премію Silver Eye-2017 як кращий документальний фільм Східної та Центральної Європи. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Фільми для участі у конкурсі відбирали у трьох номінаціях: короткий метр, середній метр і історія. Фільм про Сенцова потрапив в категорію "Історія".

Церемонія нагородження пройде з 24 по 29 жовтня на Міжнародному фестивалі документальних фільмів в місті Їглава (Чехія).

Документальний фільм "Процес" вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року.

Як повідомлялося, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні в 2014 році за звинуваченням в організації терактів на півострові.

Російський суд 25 серпня 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва свою провину не визнали.

Нагадаємо, раніше Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років ув'язнення, повідомив про те, що його етапують з Іркутська до Ямало-Ненецького автономного округу.