ГПУ заявила про арешт майна братів Клюєвих

Майно та банківські рахунки колишнього секретаря РНБО, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва та його брата Сергія арештували у рамках кримінальних проваджень, які розслідує ГПУ як в Україні, так і за кордоном, повідомляє УНН з посиланням на ГПУ у неділю, 8 жовтня.

"З метою забезпечення заходів кримінального провадження на майно, у тому числі банківські рахунки підозрюваних, як на території України так і за кордоном, накладено арешт", - йдеться у повідомленні ГПУ.

Водночас у ГПУ не уточнили, у яких саме країнах арештували майно братів Клюєвих і на яку суму.

Місцезнаходження підозрюваних наразі не встановили, їх оголошено у розшук.

У відомстві додали, що ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою Андрія та Сергія Клюєвих у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, Андрія Клюєва підозрюють у незаконних діях на посаді секретаря РНБО, у виконанні протиправної вказівки екс-президента Віктора Януковича щодо розгону активістів Євромайдану у період з 22 по 29 листопада 2013 року.