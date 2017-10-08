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На чемпіонаті світу з гімнастики українець Радивилов здобув срібну медаль

8 жовтня, 2017 - 21:55
Фото: hvylya.net

На чемпіонаті світу з гімнастики українець Радивилов виборов «срібло» в опорному стрибку. Це перша медаль України в Монреалі.

В канадському Монреалі триває чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Сьогодні українці завоювали першу медаль. Ігор Радивилов виборов «срібло» в опорному стрибку, повідомляє Укрінформ.

Зазначимо, що Радивилов йшов на «золото» в опорному стрибку. На жаль,  він поступився всього 0,001 бала японцеві Кензо Сіраї.

Також сьогодні за медалі у вправах на брусах побореться олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв.

Нагадаємо, українська каратистка Катерина Крива здобула срібну нагороду на змаганнях Karate1 Series A, які відбуваються в австрійському Зальцбурзі.

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