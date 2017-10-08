Наразі причина смерті чоловіка під час марафону в Києві невідома, - Нацполіція

У столичному управлінні Нацполіції в неділю підтвердили факт смерті чоловіка під час марафону з бігу, заявивши, що причина, чому це сталося, стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

Згідно з повідомленням на сайті поліції, загиблий 1963 року народження приїхав до столиці із Тернопільської області.

«Раптом йому стало погано, і він впав. Очевидці викликали на місце події правоохоронців та швидку допомогу. По прибуттю лікарі констатували смерть чоловіка», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.

Організатори «Київського міжнародного марафону 2017» заявили, що дані про загибель чоловіка під час заходу зможуть надати згодом. Водночас на сайті марафону міститься інформація, що «усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров’я, щодо проведення змагань та підписують відповідну заяву».

Нагадаємо, сьогодні у Києві під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.