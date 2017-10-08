Новий посол США в РФ: Кремль має повернути Україні окуповані території

Новий посол США в Росії Джон Гантсман заявив, що відновлення суверенітету України на всій її території стане для нього ключовим питанням у відносинах із Москвою.

Про це він сказав під час виступу в американському місті Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта, де він колись був губернатором, повідомляє Радіо Свобода.

Гантсман заявив, що наполягає, щоб передусім було повернуто Україні з-під контролю Москви всю територію в межах її міжнародно визнаних кордонів. «Це проблема не тільки (у відносинах РФ – Ред.) з Сполученими Штатами, а й з Європою, Канадою і практично будь-якою іншою розвиненою країною», – сказав Гантсман.

Він додав, що хоче працювати спільно з РФ над вирішенням кризи стосовно заборонених ядерних і ракетних випробувань КНДР. Гантсман назвав Пхеньян загрозою для Росії і всього світу.

«Діючи спільно, як ми вважаємо, Сполучені Штати і Росія можуть змусити північнокорейський режим за столом переговорів знайти дипломатичне вирішення», – сказав амриканський дипломат. Ці його слова прозвучали після репліки президента США Дональда Трампа, що переговори з Північною Кореєю про ядерні і ракетні програми були «марною тратою часу».

Нагадаємо, у липні колишній губернатор штату Юта, республіканець Джон Гантсман став новим послом США в Росії.