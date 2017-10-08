Ослаблий ураган "Нейт" досяг узбережжя США

Ураган "Нейт", що призвів до загибелі щонайменше 22 людей у Латинській Америці, ослаб до рівня тропічного шторму. У неділю, 8 жовтня, він досягнув узбережжя штату Міссісіпі. Це був перший шторм, який вдарив по цьому штату з часів руйнівного урагану "Катріна" 2005 року.

Напередодні увечері дію "Нейта" відчули також у штаті Луїзіана. Максимальна швидкість вітру становила 140 кілометрів на годину, однак з часом ослаб до 113 кілометрів на годину. Шторм пройшовся над аеродромом, що належить американському Національному центру протидії ураганам (NHC).

"Нейт" виявився значно слабшим за попередні урагани "Харві" та "Ірма", які досягали узбережжя США та завдали колосальних збитків Техасу і Флориді. Однак "Нейт" також призвів до обривів ліній електропостачання та підтоплень.

Нагадаємо, що за останній місяць острови Карибського моря, Мексика та США постраждали від кількох ураганів. Найбільш руйнівними для Сполучених Штатів були урагани "Ірма" та "Харві". Ураган "Марія" значною мірою знищив інфраструктуру Домініки.