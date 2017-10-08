Осучаснення пенсій буде на постійній основі, - Порошенко

Пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій на постійній основі. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.

"Закон передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз, і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі", - наголосив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що реформу було розроблено таким чином, що з можливістю збільшення пенсій без підвищення пенсійного віку погодилися міжнародні партнери.

"Нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І аргументація наша була настільки переконливою, що була підтримана і міжнародним співтовариством", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.