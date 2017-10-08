Поблизу Анталії перекинувся автобус з туристами: 3 загиблих, 10 травмованих

Поблизу турецького курортного міста Анталія перекинувся мікроавтобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.

Про це повідомляє Hurriyet.

Крім трьох загиблих, ще десять пасажирів отримали травми в ДТП, один з них перебуває в лікарні у важкому стані. Серед постраждалих є дитина. Усіх постраждалих уже доставлено до лікарень.

За інформацією поліції, мікроавтобус врізався в дерево і перекинувся. Водія затримано. У поліції наголосили, що автобус перебував у доброму був у хорошому технічному стані.

Лише одна з пасажирів - німецька туристка пережила аварію без суттєвих травм.