Помер відомий російський лінгвіст, академік В'ячеслав Іванов

7 жовтня помер російський лінгвіст, академік РАН В'ячеслав Всеволдович Івано. Йому було 88 років.

Він з 2003 року очолював Російську антропологічну школу РДГУ.

Також Іванов був одним із засновників математичної лінгвістики та семіотики культури та став дійсним членом американської Академії мистецтв і наук.

Окрім того, він був професором Відділу слов'янських та східноєвропейських мов і літератур Каліфорнійського університету, Лос-Анджелес (UCLA) та директором Інституту світової культури МДУ.

Чоловік здійснював переклади з 18 мов. Він переклав твори таких класиків, як Віктора Гюго, Вальтера Скотта, Редьярда Кіпплінга, Лопе де Вега, Джорджа Байрона та інших.