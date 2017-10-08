Порошенко підписав законопроекти по пенсійній реформі

Президент України Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким вводиться пенсійна реформа.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила пенсійну реформу, якою підвищить пенсіонерам соцвиплати принаймні до 1452 грн, проте необхідний страховий стаж буде поступово підвищуватися до 35 років у 2028-ому.

У свою чергу, глава парламентського комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова розповіла, як відбуватиметься осучаснення пенсій після прийняття реформи.