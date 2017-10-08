Посли країн "Вишеградської четвірки" поспілкувалися з керівництвом та студентами Ужгородського національного університету

У рамках робочої поїздки до Закарпаття представники дипломатичних місій країн «Вишегрпдської четвірки» - Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Юрай Сівачек, Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Павел Пешек та Почесний Консул Чеської Республіки в Ужгороді Отто Ковчар, Консул Генерального Консульства Республіки Польща у м. Львові Маріан Орліковський – 7 жовтня завітали до Ужгородського національного університету.

Ректор УжНУ професор Володимир Смоланка детально розповів дипломатам сусідніх країн про тісну багатолітню творчу наукову і освітню співпрацю одного з найбільших вишів України з університетами-партнерами у Чехії, Словаччині, Угорщині та Польщі, створені упродовж останніх років можливості для вивчення в УжНУ мов цих країн, академічну мобільність студентів, подякували за сприяння у розгортанні двосторонніх зв’язків. «Ми хочемо бути добрими сусідами для наших партнерів у ваших країнах і переконані, що ця співпраця працює на подальшу інтеграцію та зближення наших народів», - зазначив В.Смоланка.

Опісля дипломати зустрілися з викладачами та студентами УжНУ. Мова, здебільшого, йшла навколо питань центральноєвропейського політичного простору. Проректор УжНУ М.Лендьел поцікавилася думкою послів стосовно можливості розширення формату співпраці в рамках «Вишеграду» і перетворення В4 на В5. Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень у відповідь зазначив: «Наразі про розширення організації не йдеться, але дуже важливим є поглиблення співпраці з усіма країнами у тих сферах, де ми вже взаємодіємо. Саме тому було запроваджено формулу «Вишеград+» у рамках якої ми співпрацюємо з Україною. У перспективі ми сподіваємося на якісну співпрацю в найрізноманітніших сферах. Наші країни підтримували Україну у можливості отримати «безвіз» і будемо підтримувати вас у подальших євроінтеграційних намаганнях».

Посол Словаччини в Україні Юрай Сівачек доповнив: «До складу «Вишеграду» свого часу мали намір вступити Австрія і Словенія, але «Вишеградська четвірка» виникла тоді, коли наші країни мали певні виклики, з якими ми успішно справилися. У цьому форматі ми і залишимось. Але ми продовжуємо працювати з Україною, країнами Прибалтики, іншими сусідніми державами, та ділитися нашим досвідом у віднайденому форматі».

У ході зустрічі представники «Вишеградської четвірки» також відмітили позитивні трансформації в Україні, які відбулися після Революції гідності, та висловили впевненість у тому, що всі спірні питання, які виникають між країнами, слід вирішувати в рамках розумного діалогу. «Нам подобаються заяви вашого керівництва про подальшу інтеграцію України у ЄС та НАТО і ми хочемо бути з вами разом. Але швидкість цієї інтеграції залежить уже від вас, від українського народу», - наголосив словацький дипломат Ю.Сівачек.

Консул Генерального Консульства Республіки Польща у м. Львові Маріан Орліковський та наголосив, що у Польщі з великою повагою ставляться до української молоді, яка зініціювала в Україні два Майдани, котрі ставили за мету реформувати Україну. «Але якщо реформа триває упродовж багатьох років, то вона вже перестає бути реформою і її суть втрачається» - зазначив М. Орліковський, а Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Павел Пешек, зробивши акцент на провідній ролі молодого покоління у реформуванні суспільного життя, побажав українському студентству пов’язувати власне майбутнє з рідною країною.

Василь Ільницький, «День», Ужгород