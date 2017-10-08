Прем’єр Іспанії не виключив скасування автономії Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що іспанський уряд використає усі законодавчі можливості для того, щоб запобігти відділенню Каталонії.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті El Pais, повідомляє DW.

"Іспанія не буде розділеною, а національну єдність буде збережено. Ми використаємо всі доступні законодавчі інструменти, щоб це зробити", - зазначив Рахой.

У відповідь на запитання, чи може це означати використання 155 статті Конституції, яка дозволить уряду обмежити каталонську автономію, Рахой відповів, що "не виключає жодних законних методів".

Водночас він виключив переговори з Барселоною за участі посередників та закликав поміркованих прихильників незалежності припинити об'єднуватися із радикалами.

1 жовтня в Каталонії відбувся референдум, незважаючи на протест з боку уряду Іспанії.

Голосування на референдумі супроводжувалося сутичками між каталонцями і правоохоронцями. В результаті зіткнень біля виборчих дільниць в Каталонії постраждали більше тисячі людей.

Король Іспанії Філіп VI заявив, що референдум про незалежність Каталонії є незаконним і недемократичним.

Парламент Каталонії має намір оголосити про незалежність 9 жовтня, незважаючи на заборону Конституційного суду Іспанії.