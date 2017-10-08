Прокуратура Туреччини просить суд призначити правозахисникам 15 років ув'язнення

Турецька прокуратура вимагає 15 років позбавлення волі для групи затриманих за підозрою в тероризмі правозахисників, серед яких є громадяни інших країн. Про це повідомляє Deutsche Welle.

До групи затриманих, зокрема, входить громадянин Німеччини Петер Штойдтнер, шведський правозахисник Алі Гараві, глава Amnesty International в Туреччині Идиль Езер і ще 6 турецьких громадян.

Правозахисників звинувачують у приналежності до терористичної організації. Їх затримали в Стамбулі на семінарі на тему безпеки в цифровому просторі.

7 жовтня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв домагатися прискорення розгляду справи Штойдтнера та зазначив, що звернувся за сприянням у цьому питанні до МВС і Мін'юста.

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель назвав абсолютно незрозумілими та неприйнятними висунуті турецькою прокуратурою вимоги ув'язнення правозахисників на 15 років.

Загалом у Туреччині затримані наразі 55 громадян Німеччини. Під вартою також перебуває кореспондент німецького видання Die Welt Деніз Юджель. Його утримують у тій самій тюрмі, що й затриманих правозахисників.