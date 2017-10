Щодо КНДР спрацює лише один варіант, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував попередніх президентів США, які вели переговори з керівництвом Північної Кореї.

"Президенти та їх адміністрації вели переговори з Північною Кореєю впродовж 25 років, укладалися угоди й сплачувалися величезні суми грошей", - повідомив Трамп.

Він зазначив, що переговори не мали успіху, а щодо КНДР "може спрацювати лише одна річ".

"Угоди порушувалися, ще до того, як висохло чорнило на папері, а учасники переговорів США виставлялися дурнями. Вибачте, але тільки одна річ спрацює!" - повідомив президент США.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!