Щодо КНДР спрацює лише один варіант, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував попередніх президентів США, які вели переговори з керівництвом Північної Кореї.

"Президенти та їх адміністрації вели переговори з Північною Кореєю впродовж 25 років, укладалися угоди й сплачувалися величезні суми грошей", - повідомив Трамп.

Він зазначив, що переговори не мали успіху, а щодо КНДР "може спрацювати лише одна річ".

"Угоди порушувалися, ще до того, як висохло чорнило на папері, а учасники переговорів США виставлялися дурнями. Вибачте, але тільки одна річ спрацює!" - повідомив президент США.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 жовтня 2017 р.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 жовтня 2017 р.

Раніше представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що зараз не час для встановлення діалогу між США і КНДР.

Дональд Трамп заявив, що вирішить ядерну проблему КНДР "на відміну від своїх попередників".

У свою чергу в Держдепі США заявили, що змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою.