Шульц знову висуватиметься на посаду голови німецьких соціал-демократів

Мартін Шульц збирається знову очолити Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На з'їзді у грудні я буду знову висуватися на голову партії. Я твердо переконаний, що я зможу повернути довіру до СДПН, якщо люди скажуть: це достойний чоловік. Він має ідею щодо майбутнього країни. І щодо своєї партії", - сказав Шульц.

Він також виключив переговори з правлячим союзом християнських демократів щодо утворення нової великої коаліції у разі, якщо партія канцлерки Ангели Меркель не дійде згоди щодо утворення коаліції "Ямайка" за участю "Зелених" та "Вільної демократичної партії".

"Наша роль - опозиція. При ній ми і залишимося", - заявив Шульц.

Щодо партій ХДС і ХСС Шульц зазначив, що хоч вони і є єдиною фракцією в Бундестазі, "насправді це партії, між якими триває міжусобиця. Можливість такого стану речей в Німеччині мене бентежить".

Нагадаємо, що партія Шульца здобула на виборах до Бундестагу 20,5% голосів виборців, посівши друге місце. Одразу після оголошення попередніх результатів виборів Шульц заявив, що СДПН іде в опозицію.