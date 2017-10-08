Стало відомо ім'я загиблого під час марафону у Києві

Під час марафону у Києві 8 жовтня загинув директор "Тернопільського м'ясокомбінату" Віктор Малюта. Про це повідомили в прес-службі компанії "Агропродсервис", до якої структурно входить "Тернопільський м'ясокомбінат".

"Сьогодні передчасно пішов з життя директор "Тернопільського м'ясокомбінату" Віктор Малюта. Життєрадісний і завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя і дбав про своє здоров'я. Але сьогодні, під час змагань з бігу у Києві, серце несподівано зупинилося", – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.