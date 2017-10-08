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У Києві під час забігу на марафоні помер чоловік

8 жовтня, 2017 - 14:41
Фото: KYIV MARATHON

У неділю, 8 жовтня, у Києві під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.

Під час марафону на вул. Лаврська чоловікові стало зле, повідомляє Еспресо.

Як повідомила в коментарі телеканалу 112 Україна заступник начальника відділу комунікації поліції в Києві Яна Неруш, загиблим виявився громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільської області.

"Йому рапотово стало зле, він впав. Свідки викликали на місце медиків і поліцію. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи. На даний момент ця подія зареєстрована з правової кваліфікацією раптова смерть ", - зазначила Неруш.

Зазначимо, сьогодні у Києві стартував восьмий міжнародний марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017, в якому беруть участь 10 тисяч представників з 55 країн світу.

Учасники головного забігу марафону розпочали пробіжку з Майдану Незалежності.

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