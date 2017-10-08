У Києві покажуть фільм про Василя Сліпака

Киян запрошують на допрем'єрний показ документального фільму «МІФ» про Героя України, соліста Паризької національної опери, кавалера ордена «За мужність» І ст. та «Золота зірка» Василя Сліпака.

«МІФ» – новий фільм авторів стрічки Добровольці Божої Чоти - The Ukrainians Леоніда Кантера та Івана Яснія – розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака.

У стрічці поєднано документальні кадри та анімацію, яку створив український карикатурист Журавель Юрій Zhuravel Yuriy.

Музику для фільму написали одні з кращих композиторів сучасності. Серед яких Євген Гальперін, що писав музику для Люка Бессона і був близьким другом Василя; Роман Григорів та Ілля Разумейко (формація NOVA OPERA) та Едуард «Діля» Приступа.

У прокат українських кінотеатрів фільм вийде в січні 2018 року. У рамках промо-туру знімальна група відвідає 9 міст та зустрінеться з глядачами.

Коли: 28 жовтня, 19:00

Де: кінотеатр «Жовтень»

Вхід за доброчинними внесками. Зібрані кошти буде використано на промоуцію фільму в Україні та світі.

Джерело: Вечірній Київ