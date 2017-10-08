У Києві вручили премію найкращому учителю України

У Києві відублась церемонія нагородження найкращого вчителя України Global Teacher Prize Ukraine 2017.

Цьогорічним переможцем став вчитель фізики та астрономії у Чернівецькому ліцеї №1 Паул Пшенічка, повідомляється на сторінці премії у Facebook.

"За словами педагога, премію в розмірі 100 000 гривень він витратить на власний проект Квазар, комуналку та добрі посиденьки з друзями", - йдеться у повідомленні.

У 1991 році Пшенічка заснував наукове товариство для обдарованих учнів Квазар. Також він є одним із розробників методу проектно-орієнтованого навчання у школах.