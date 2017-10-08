У Латвії розбився цивільний вертоліт

У Латвії під час ралі "Лієпая" розбився цивільний вертоліт, повідомляє LETA з посиланням на представника RA Events Яніса Унбедахтса.

За його словами, вертоліт впав неподалік від фінішу 11-ї швидкісної ділянки.

Як зазначили виданню в поліції, інцидент стався близько 13:25 за місцевим часом. На борту вертольота перебувало четверо людей, вони дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Згодом місцева влада повідомила виданню, що один із потерпілих помер.

Нагадаємо, раніше австралійські слідчі представили остаточний звіт про зниклий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH370.