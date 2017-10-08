У Львові відкрили виставку "Вигнанці"

Експозицію, присвячену вимушеним переселенцям, представили у Музеї етнографії та народного промислу.

Тема показу – три великі переселення за останні 75 років: «обмін населенням» між Польщею та УРСР 1944–1946 років, депортація кримських татар з Криму 1944-го та вимушене переселення українців та кримських татар з окупованого Росією Криму, також – з Донецької та Луганської областей у 2014–2017 роках, яке частково триває і досі.

У фокусі експозиції – доля людини, позбавленої права проживати на землі предків, яка намагається зберегти ідентичність у новому просторі та адаптуватися до нового середовища.

Художник проекту – Остап Лозинський. Організатори – ЛМГО «Асоціація музеїв і галерей» та Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Партнери – суспільно-культурні товариства «Лемківщина», «Надсяння», «Любачівщина» та «Холмщина». Проект відбувається за підтримки міської ради та обласної державної адміністрації.

…Мінімум предметів домашньої обстановки та вжитку, трохи одежі і документи – таким був і, на жаль, є стандартний набір тих, хто змушений поспіхом піти з рідного порогу. Виставка базується на спогадах окремих переселенців та історіях цілих сіл.

Кожне з трьох вимушених переселень представлене на виставці в окремому залі. Побутові речі, вишивка, світлини, церковний інвентар і навіть музичні інструменти, які люди везли зі собою як найцінніше на нове місце життя… «Експозиція одного із залів сформована здебільшого з духових інструментів і нагадує про історію давнього лемківського села Босько в Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства Польщі, яке було відоме музичними талантами. У міжвоєнні роки українська громада навіть створила там духовий оркестр, купивши інструменти у господаря панського маєтку, й усі значні події в житті Боська відбувалися за участю цього оркестру. Кошти на придбання інструментів збирали усім миром. Навіть американська діаспора допомогла… Під час переселення одне з того, що люди брали зі собою, – музичні інструменти. І вже на новому місці їм вдалося відтворити оркестр, який діяв до 1990-х років», – розповідає куратор експозиції «Вигнанці» Ірина Горбань. І додає, що ця історія перегукується із сучасною, бо в іншому залі музею можна побачити давню вишиту сорочку, яку три роки тому вивезли з Донецька. «1998-го кілька студенток Донецького національного університету створили театр фольклорної пісні «Дивина», – говорить Ірина Горбань. – Від початку його оберегом була сорочка, представлена тут у нас на виставці. Влітку 2014 року чоловіки учасниць театру таємно винесли її з Донецького університету»...

Виставка «Вигнанці» буде чинна до 3 грудня, але не обмежується залами Музею етнографії та народного промислу. У рамках проекту у Галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart вже відбувається показ Олени Турянської Matrix, який можна відвідати до 18 жовтня. 27 жовтня у Музеї етнографії пройде майстер-клас Олександра Бриндікова з виготовлення вибійки. А на 7 листопада у галереї мистецького об'єднання «Дзиґа» запланований перфоманс-інсталяція Влодка Кауфмана «Керована свобода».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Мирослави ІВАНИК.