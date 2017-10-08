У миколаївському віче на підтримку мера взяли участь орієнтовно 3 тисячі людей

5 жовтня на сесії міської ради Миколаєва депутати висловили недовіру міському голові. Присутні в залі жителі міста обурилися рішенням сорока двох депутатів, оскільки не було враховано їхню думку, і звернулися до мера з ініціативою скликати міське віче. Міський голова дав згоду і закликав жителів прийти на площу, щоб почути думку всіх, а не тільки членів міськради.

Сьогодні, 8 жовтня, на центральній площі міста, Соборній, було велике зібрання городян. Незважаючи на дощ, прийшли орієнтовно три тисячі людей. Крім самого мера Олександра Сєнкевича та народних депутатів Єгора Соболєва, Романа Семенухи, Олександра Жолобецького, Ірини Сисоєнко, а також політика Єгора Фірсова, на підтримку міського голови виступило і багато городян. В кінці зборів була зачитана резолюція про вимогу городян до Верховної Ради України розпустити Миколаївську міську рада та провести перевибори. Резолюцію ухвалили одноголосно.

Юрій КОШКОВСЬКИЙ, Миколаїв, фото автора