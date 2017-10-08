У ніч на 9 жовтня українці зможуть побачити яскравий метеоритний дощ

У ніч з 8 на 9 жовтня українці зможуть спостерігати яскравий метеоритний дощ. Унікальне космічне явище буде видно у всій північній півкулі планети, найкраще - після заходу сонця і до опівночі, повідомляє Science Аlert.

Драконіди, або жовтневий зоряний дощ, - це метеорний потік, пов'язаний з кометою Джакобіні - Ціннера. Наша планета проходить крізь хвіст уламків комети, що провокує космічне явище. Починається воно звичайно на початку жовтня, а максимальна кількість метеорів спостерігається протягом 8-10 жовтня.

Примітно, що в 1933 і 1946 роках астрономи спостерігали рекордну кількість метеорів Драконіди - до 10 тис. за годину.

Нагадаємо, цього року земляни зможуть спостерігати ще три метеорних дощі: метеорний потік Оріоніди (пік 2-7 листопада), метеорний потік Леоніди (пік 14-21 листопада) і метеорний потік Гемініди (пік 4-17 грудня).