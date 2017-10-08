У Росії на мітингах на підтримку Навального затримали 290 людей

У російських містах під час мітингів на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, що відбулися 7 жовтня, затримали 290 осіб.

Як повідомляє ОВД-Інфо, затримання пройшли в 26 російських містах.

Найбільше затримали в Санкт-Петербурзі - 68 осіб. Там акція проходила на Марсовому полі, потім протестувальники пішли на площу Повстання через Літєйний проспект, але відступилися після перших затримань. До кінця дня залишки людей зібралися на Двірцевій. У мітингу, за даними поліції, взяли участь 1,8 тисяч осіб, штаб Навального повідомив про п'ять тисяч. У Санкт-Петербурзі влада відмовилася угоджувати мітинг.

У Москві поліція затримала 26 учасників мітингу. Тут неузгоджена акція розпочалася на Пушкінській площі, після чого протестуючі пішли на Манежну площу, де збиралися провести всю ніч, але пізніше поліція розігнала учасників акції. За даними штабу Навального, на мітинг прийшло три тисячі чоловік, поліція повідомила про 700 учасників.

Нагадаємо, 7 жовтня в кількох містах Росії правоохоронці почали затримувати прихильників російського опозиціонера Олексія Навального на вуличних мітингах на його підтримку.

Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, який збирається балотуватися на посаду президента РФ, анонсував на день народження президента РФ Володимира Путіна 7 жовтня всеросійську акцію протесту.