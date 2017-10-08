У столичному марафоні взяли участь понад 10 тисяч бігунів з 52 країн

Переможцем київського марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2017, який відбувся у неділю, 8 жовтня, став Артем Піддубний з міста Бахмут Донецької області. Він подолав дистанцію в 42,195 кілометра за 2 години 24 хвилини 20 секунд. Наприкінці вересня він також став чемпіоном України з бігу на цій дистанції у Дніпрі. Друге місце посів Анатолій Бондаренко, який фінішував через 6 хвилин 15 секунд, а третє - Володимир Васьков, який прибіг на сім хвилин пізніше чемпіона.

Серед жінок перше місце на марафоні посіла українка Ірина Масник, яка подолала дистанцію за 2 години 48 хвилин 13 секунд. Друге місце посіла росіянка Олена Макаревич, а третє - українка Марина Шаповалова.

Під час марафону у Києві помер один із бігунів - чоловік 1963 року народження із Тернополя. Організатори повідомили, що він вперше брав участь у забігу. Йому стало зле, медики-волонтери надали йому першу допомогу, але коли під'їхала швидка допомога, чоловік уже помер.

Загалом на старт VIII Київського марафону вийшли понад 10 тисяч любителів бігу з 52 країн. Крім марафону пройшли змагання і на інших дистанціях: напівмарафон - 21,0975 км, 10 та 5 кілометрів, естафета, благодійні забіги на 3 та 2 кілометри. Дитячі дистанції були довжиною 100 та 500 метрів, а також один кілометр.