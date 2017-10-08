У зв'язку зі страйком у Франції скорочують кількість авіарейсів

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про можливе скорочення кількості авіарейсів у Франції 10 жовтня. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

Згідно з ним, у Франції авіакомпаніям рекомендують скоротити на 30% кількість рейсів, запланованих на 10 жовтня. Це пов'язано із загальним страйком у країні.

Напередодні профспілки держслужбовців оголосили загальний страйк на знак протесту проти трудової реформи президента Франції Еммануеля Макрона. Через це управління цивільної авіації країни рекомендувало авіакомпаніям скоротити кількість їхніх рейсів.

Зокрема, скорочення кількості рейсів стосуватиметься обох паризьких аеропортів, а також аеропортів Бове, Ліона, Ніцци, Марселя, Тулузи, Бордо і Нанта.

Очікується, що в страйку візьмуть участь 5,4 млн державних працівників. Вони протестують проти скорочення посад і вимагатимуть індексації посадових окладів.

Страйк має стати найбільшим випробуванням для президента Макрона, який анонсував заходи з оздоровлення французької економіки.

Нагадаємо, Франція привітала ухвалення Верховною Радою закону, яким подовжено особливий статусу Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року.