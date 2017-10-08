В Австралії проходять перегони електромобілів на сонячних батареях

У неділю, 8 жовтня, в Австралії почалися змагання електромобілів на сонячній енергії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У перегонах беруть участь 42 машини, що живляться лише завдяки сонячним панелям. Учасники вирушили з північного міста Дарвін до південної Аделаїди через австралійську пустелю. Передбачається, що більшість учасників ралі, подолають маршрут упродовж тижня. Середня швидкість електромобіля на сонячних батареях становить близько 90-100 км/год.

Ралі відбувається раз на два роки. Серед учасників цьогорічних перегонів - команди з Німеччини, Японії, США, Великобританії, Польщі, Малайзії, Таїланду, Тайваню, Бельгії, Швеції, Ірану, Південної Кореї, Індії, Гонконгу, Південної Африки, Туреччини, Канади та Австралії.

У 2015 році переможцем змагань стала нідерландська команда Nuon з Технологічного університету Дельфта, проте цього року на кваліфікації хороший результат показала бельгійська команда Punch Powertrain, яка має високі шанси обійти попереднього переможця.

Перегони частково фінансує Північна територія Австралії, з бюджету якої виділено на змагання 250 тис. австралійських доларів (понад $194 тис.). Регіон планує до 2030 року виробляти половину необхідної електроенергії з відновлюваних джерел.

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