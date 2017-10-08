Вчені з Німеччини винайшли новий спосіб виробництва електроенергії з води

Вчені з Фраунгоферовського інституту хімії силікатів у Баварії винайшли новий спосіб виробництва електроенергії з води. Про це повідомляє Science Daily.

Винахідники використали інноваційні ультратонкі еластомерні плівки, з обох сторін покриті еластичним шаром та ізоляцією. Вчені встановили їх у невеликих річках і струмках, де постійна деформація еластомерів перетворює кінетичну енергію води на електричну. Вода деформує плівку, що створює потужний електричний заряд. Потім еластомерна плівка повертається в початковий стан і процес повторюється.

"Однією з основних переваг установки є те, що її можна використовувати у воді на будь-якій глибині. Наші еластомерні генератори ідеально підходять для невеликих річок і можуть працювати при швидкостях потоку від 0,5 м/сек. і на глибинах від 0,5 м. Наша система не залежить від вітру або сонця. Одна така установка може щорічно постачати 876 МВт/год. електроенергії, не завдаючи шкоди екосистемі", - розповів керівник проекту Бернхард Бруннер.

Еластомерні генератори призначені для безшумної роботи в мілководних річках без гребель. Вони підходять, наприклад, для використання як автономне джерело живлення для кемпінгів або віддалених населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до води.

Бруннер і команда дослідників розробляє два типи генераторів: плаваючий і прикріплений до берега річки. Наразі вчені працюють над зменшенням розміру пристрою. Вони також планують впровадити в генератор систему захисту від повеней.