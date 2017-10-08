Вершбоу підтримав ідею вступу України в НАТО

Відомий американський дипломат, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу заявив про свою підтримку ідеї вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я продовжую абсолютно підтримувати прагнення України і Грузії вступити в НАТО", - сказав він.

При цьому дипломат сподівається, що Україна усвідомлює, що протягом наступних трьох або чотирьох років їй багато чого потрібно зробити, щоб підготувати себе і представити себе більш переконливо.

Вершбоу рекомендує Україні не відмовлятися від своїх найбільших амбіцій, і рано чи пізно умови зміняться, і союз НАТО зробить те, що обіцяв в 2008 році.