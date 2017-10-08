Вперше в 2020 році в Україні пройде Парламентська Асамблея НАТО, - Геращенко

В 2020 році вперше в Україні пройде Парламентська Асамблея НАТО. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на сторінці в Facebook.

"Тільки-но отримала смс від голови нашої парламентської делегації в ПА НАТО Ірини Фріз з важливою і прекрасною новиною. Вперше в 2020 році в Україні пройде Парламентська Асамблея НАТО. Прекрасна робота нашої делегації ПА НАТО в Бухаресті, де сьогодні було прийнято це рішення", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Парламентська асамблея НАТО - міжпарламентська організація країн-членів НАТО. Асамблея збирається двічі на рік, в її роботі беруть участь законодавці, делеговані національними парламентами за партійними квотами, пропорційним представництву партій у парламентах.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені по всій території конфлікту на Донбасі.