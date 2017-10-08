За 4 роки у Китаї покарали 1,3 млн чиновників-корупціонерів

У Китаї за корупцію покарали 1,3 млн чиновників за 4 роки. Майже половина з них - це чиновники з сіл та невеликих містечок. Про це повідомляє центральна комісія Комуністичної партії з перевірки дисципліни, передає Reuters.

Зазначається, що голова КНР Сі Цзіньпін зробив ставку на антикорупційну кампанію, яка носить назву "стратегія тигрів і мух" (мова йде про високопосадовців і чиновників, що працюють на незначних посадах).

"Серед покараних за корупцію 648 тис. були чиновниками з сіл та селищ, чиї злочини відносяться до дрібної корупції. Крім того, наглядові органи перевірили 155 тис. партійних організацій (майже 95% всіх структур партії)", - йдеться в повідомленні.

У серпні китайська влада почала розслідування відносно глави антикорупційного комітету Міністерства фінансів Мо Цзяньчена. До цього за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями з метою збагачення був звільнений начальник управління з контролю за безпекою на виробництві Ян Ханьнін.

У січні комісія КПК з перевірки дисципліни засудила чиновника фінансового управління повіту Поян Лі Хуабей до довічного тюремного ув'язнення. Він був звинувачений в корупції і деякий час провів в Сінгапурі.