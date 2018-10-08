60% молоді України змушені бачити рекламу сигарет, - UNICEF

Ініціатива U-Report за підтримки UNICEF провела опитування молоді щодо куріння. Опитування проводилось впродовж 5-7 вересня 2018 року за допомогою смс, FB, Telegram та інших каналів; у ньому взяли участь 12 276 U-репортерів віком 14–34 роки.

Про це передає прес-служба ГО «Життя».

«Згідно з результатами опитування, 60,4% молоді бачили рекламу сигарет. Серед них більшість відповіли, що спостерігають її в кіосках – 56,8%, супермаркетах (біля каси) – 48,9% та в Інтернеті – 25,5%», - розповідає Світозар Ніцполь, координатор опитувань та аналітики проекту U-Report Україна.

Прихована реклама тютюну полягає в наступному: вітрини, де продають сигарети, оформлюють таким чином, щоб підвищити стимул до куріння та спонукати людей до вживання тютюнових виробів. Для цього застосовують підсвітку, спеціальну викладку пачок, розміщують сигарети на яскравому фоні поруч із солодощами та іграшками на рівні дитячих очей, використовують збільшені пачки та великі цінники тощо. Діти, котрі бачать яскраву викладку сигарет у магазинах, стають більш схильними почати курити. А це і є головною метою тютюнової індустрії – залучати неповнолітніх до куріння з якомога молодшого віку за допомогою прихованої реклами тютюнової продукції.

«Реклама тютюну в Україні заборонена ще з 2012 року, проте тютюнові компанії знайшли лазівки в законодавстві й використовують вітрини магазинів як рекламні щити», – зазначає Лілія Олефір, виконавчий директор ГО «Життя».

Таке рекламне полювання на молодь призводить до того, що майже 21% опитаних U-репортерів виявилися курцями. Серед опитаних віком 14–17 років тютюн вживають 14,6%, а серед тих, кому 18–19 років – 21%. Окрім того, серед тих, хто нині не курить, близько половини пробували курити кальяни – 49,2%. Звичайні сигарети дегустували 44,2% опитуваних некурців, сигарети зі смаковими добавками – 23,7%, вейпи – 19,4%. Відсоток тих, хто ніколи не пробував тютюнову продукцію невеликий – всього 24,3%.

«Основна проблема полягає в тому, що всі точки продажу, перетворилися на місця реклами тютюну. Якщо ми розглянемо цю проблему з точки зору захисту прав дітей - це пряме порушення права на здоров’я. Діти не можуть обирати - дивитися чи не дивитися на рекламу сигарет, оскільки вони проходять повз кіоски, купують різні продукти і наражаються таким чином на рекламу. З точки зору громадського здоров’я потрібно заборонити видиме розміщення сигарет у місцях продажів, щоб попередити дитяче куріння», - наголошує Владислав Збанацький, заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України

Аби посилити захист української молоді від куріння, необхідно покласти край агресивному маркетингу тютюнових компаній. На сьогодні сигаретних викладок вже нема у Канаді, Ісландії, Великій Британії, Норвегії, Фінляндії, Ірландії, Хорватії, Білорусі, Росії, Австралії, Новій Зеландії, Непалі, Панамі, Кенії. Зупинити тютюнову епідемію та поширеність прихованої реклами сигарет в Україні покликаний законопроект №4030а. Метою законопроекту №4030а є забезпечення захисту здоров'я дітей та молоді, а також виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. Норми законопроекту захистять школярів та молодь від прихованої реклами сигарет, а також розширити перелік вільних від тютюнового диму місць та удосконалити контроль над виконанням антитютюнового законодавства. Така ініціатива допоможе обмежити повсюдну присутність сигарет у повсякденному житті, а також зруйнувати соціальну прийнятність куріння.