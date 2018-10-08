Бізнесмена Нагорного заарештували за підозрою у державній зраді, - СБУ

Службі безпеки України підтвердили затримання бізнесмена Тимофія Нагорного.

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в соціальній мережі Facebook.

"СБУ підтверджує, що в рамках розпочатого кримінального провадження затримала громадянина України Нагорного Тимофія Олександровича. Слідчий відділ ГУ СБУ у Києві та області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками державної зради і шахрайства, тобто злочинів, передбачених ст. 111 і 190 КК України", - написала Гітлянська.

Повідомляється, що в рамках цього кримінального провадження 2 жовтня правоохоронці затримали Тимофія Нагорного в Києві після встановлення обставин скоєння злочину. Наступного дня йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2. ст. 15, 4 ч. ст. 190 Кримінального кодексу України.

"4 жовтня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрано щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави, яка складає 528,6 тис. гривень", - повідомили в прес-службі СБУ.

Зараз столичною прокуратурою подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у зв'язку з визначенням судом суми застави разом із запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою.