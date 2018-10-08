У лідера є завдання важливіші, ніж обирати ту чи іншу сторону. Він повинен об'єднати сторони в одне ціле.
Джессі Джексон, американський політичний та громадський діяч, правозахисник, баптистський пастор

День в ООС: Бойовики 9 разів порушили "режим тиші" на Донбасі

8 жовтня, 2018 - 18:54
Фото Reuters / український військовий

У понеділок, 8 жовтня, російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Про це передає прес-центр ООС.

Вдень бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Водяне та Лебединське. За добу бойовики чотири рази використали заборонене озброєння. 

Опорні пункти українських військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 120-го та 82-го калібру, а позиції біля Лебединського – з мінометів калібру 120 мм. Крім того, по позиціях у Кримського та Троїцького бойовики вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи бойовиків припинити обстріл.

Джерело: День

Більше новин

Групи лібералів та консерваторів у ПАРЄ проголосували проти рішення, що може зняти санкції з РФ
Порошенко: Росія планує активне втручання у виборчу кампанію в Україні
Сущенка етапували до місця відбування покарання
ЄС закликав надати належне лікування Сенцову і звільнити його
За добу на Донбасі бойовики 27 разів обстріляли позиції сил ООС, втрат немає
День в ООС: Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини партнерів

Loading...