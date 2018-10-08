Ердоган: Туреччина не потребує кредитів від МВФ

8 жовтня, 2018 - 10:48
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не потребує кредитів чи іншої допомоги з боку Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє ЄП з посиланням на агентство Anadolu.
Таким чином Ердоган прокоментував заклики низки політичних партій країни про початок переговорів щодо запозичень по лінії МВФ.
За словами президента, Анкара раз і назавжди закрила тему кредитування МВФ.
"Сучасна Туреччина не потребує запозичень та іншої технічної підтримки з боку МВФ", - сказав турецький лідер.
Ердоган підкреслив, що основи національної економіки здорові, а макроекономічні показники набагато більш позитивні, ніж у багатьох країнах, що розвиваються.