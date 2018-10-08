Групи лібералів та консерваторів у ПАРЄ проголосували проти рішення, що може зняти санкції з РФ

Групи лібералiв та консерваторів у Парламентській асамблеї Ради Європи на своїх засіданнях у понеділок ухвалили рішення про непідтримку змін до санкційної процедури ПАРЄ. Про це повідомляє "Європейська правда".

Група консерваторів не голосуватиме за рішення, яке може призвести до відновлення повноцінної участі російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи без виконання росіянами жодної з вимог ПАРЄ, розповіли ЄП кілька співрозмовників у складі групі.

Народний депутат Олексій Гончаренко (БПП) уточнив, що консерватори мають намір спершу спробувати відправити проект рішення на доопрацювання у комітет, а якщо це не матиме успіху – то проголосують проти нього.

Натомість група лібералів буде голосувати за безальтернативне відхилення доповіді, розповіла член цієї групи Олена Сотник ("Самопоміч"). "Ми не на базарі і цінностями не торгуємо", - прокоментувала вона рішення групи.

Консерватори спробують домовитися з лібералами про спільну позицію.

"Ми, консерватори, вирішили сконтактувати з АЛДЕ (групою лібералів) и запропонувати їм підтримати нашу ідею про повернення доповіді в комітет, а якщо ця пропозиція не пройде в залі, то зрештою будемо голосувати разом з ними проти доповіді в цілому", - зазначив Гончаренко.

Підтримка 2 із 6 політичних груп збільшує шанси на те, що противникам Росії вдасться зібрати блокуючу меншість (для цього достатньо третини голосів).

Найбільша група ПАРЄ, Європейська народна партія, наразі не ухвалила позицію з цього приводу, партійне голосування заплановане на вечір. У фракціях соціалістів, лівих та вільних демократів більшість депутатів, швидше за все, підтримають повернення РФ.